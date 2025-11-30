Auch in diesem Jahr wurde die Tradition der vom Handels- und Gewerbeverein Bad Salzungen (HGV) eingeführten Aktion fortgesetzt. Am Tag der Eröffnung des Bad Salzunger Weihnachtsmarktes füllte sich die Innenstadt rasch mit lebhafter Vorfreude: Kinder zogen von Geschäft zu Geschäft, bewunderten die Schaufenster-Deko und hängten ihren eigenhändig gestalteten Schmuck an den extra für sie bereitgestellten Bäumchen auf. Stolz hängten sie Glitzersterne, Papiersterne, Anhänger aus Filz und bunte Perlen an die Bäume, die über den gesamten Marktplatz verteilt standen.