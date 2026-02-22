Einen nicht ganz alltäglichen Einsatz hatten die Beamten der Polizeiinspektion Bad Salzungen in der Nacht von Freitag auf Samstag. Sie überprüften in Witzelroda bei einer Verkehrskontrolle den Fahrer eines Fords. Dabei stellten sie fest, dass die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen nicht zu diesem gehören. Außerdem war der 23-jährige Fahrer nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Das Fahrzeug hatte er wohl kurz zuvor in Eisenach käuflich erworben.