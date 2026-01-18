 
Fragen rund um das E-Paper von Südthüringer Zeitung und Freies Wort werden am Dienstag in der Lokalredaktion in Bad Salzungen beantwortet.

Bad Salzungen: Keine Angst vor dem E-Paper
Seit einem Jahr gibt es an jedem Montag die Heimatzeitung als E-Paper. Die Montagszeitung ist nur online verfügbar, von Dienstag bis Samstag gibt es sie weiter auch in Papierform. Abonnenten können das E-Paper nach Freischaltung (unter www.insuedthueringen.de/freischalten) für alle Erscheinungstage nutzen. Es bietet viele Vorteile, einer davon: Schon am Vorabend lässt sich ab circa 20 Uhr die Zeitung des nächsten Tages lesen. Außerdem bietet das E-Paper auch weitere Seiten mit einem Blick in die Nachbar-Regionen.

Doch noch nicht alle Abonnenten nutzen das Angebot. Darum sind Lesermarkt-Kollegen am Dienstag, 20. Januar, von 9 bis 15 Uhr in der Lokalredaktion im Bad Salzunger Medienzentrum (Andreasstraße 11) vor Ort, um Erläuterungen zur E-Paper-Nutzung zu geben, technische Fragen zu beantworten beziehungsweise bei der Einrichtung von Handy, Tablet oder Laptop direkt und gleich zu helfen. Eine Voranmeldung ist nicht erforderlich. Wir freuen uns auf sie!