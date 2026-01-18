Bad Salzungen: Keine Angst vor dem E-Paper

Seit einem Jahr gibt es an jedem Montag die Heimatzeitung als E-Paper. Die Montagszeitung ist nur online verfügbar, von Dienstag bis Samstag gibt es sie weiter auch in Papierform. Abonnenten können das E-Paper nach Freischaltung (unter www.insuedthueringen.de/freischalten) für alle Erscheinungstage nutzen. Es bietet viele Vorteile, einer davon: Schon am Vorabend lässt sich ab circa 20 Uhr die Zeitung des nächsten Tages lesen. Außerdem bietet das E-Paper auch weitere Seiten mit einem Blick in die Nachbar-Regionen.