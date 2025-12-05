Glück im Unglück hatte eine kleine Katze, die sich vor einer Woche bei einem Sprung in ein offenen stehendes Fahrzeug in Bad Salzungen schwer verletzte. Angezogen vom Duft nach frisch gebackenem Kuchen, glaubte sie wohl, ihren Hunger stillen zu können. Ein Mann fand das schwer verletzte Tier und brachte es zum Tierarzt. „Sprunggelengsluxation und Wadenbeinbruch waren die ernüchternden Diagnosen der Tierärztin, die die schnelle Erstversorgung von Stella übernahm“, berichtet die Tierhilfe Bad Salzungen, die sich dem kleinen Unglücksraben angenommen hat.