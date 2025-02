„Ich will nicht sagen, ich habe Begabung, aber die Beschläge habe ich alle selber gemacht“, sagt der rüstige Rentner während der Kanonenschau auf seinem Grundstück mit Verweis auf die Konstruktionen aus Baustahl auf Eschen- bzw. Eichenholz. Karl-Heinz Stehl aus Bad Salzungen hatte sich an unsere Redaktion gewandt, um zu zeigen, was er hat. Bei dem Besuch deutet er auf eine seiner zehn Kanonen und erzählt: „Die Marianne habe ich zuerst gebaut.“ Seit etwa 30 Jahren fröne er seinem außergewöhnlichen Hobby und will auch gerne im Rahmen des 1250-jährigen Bad Salzunger Stadtjubiläums mit seinen Schwarzpulver- bzw. Kugelgeschossen präsent sein. Mehrfach betont der 82-Jährige: „Es sind keine anmeldepflichtigen Waffen.“ Jeder ab 18 Jahren könne solche Kanonen erwerben. Man brauche jedoch einen gültigen Pulverschein zum Böllern.