Dass große Namen nicht immer große Werbung brauchen, bewies am Samstagabend die Berliner Rockband Karat eindrucksvoll in der Werner-Seelenbinder-Halle in Bad Salzungen. Rund 900 Gäste sorgten zwischen 20 und 22 Uhr für eine ausverkaufte Kulisse – und das nahezu ohne mediale Vorankündigung. Organisiert wurde das Konzert von MB Concerts gemeinsam mit dem Co-Veranstalter Werramoments, vertreten durch Sebastian Schönfeld und Jan Kunath. Die Absicherung übernahm Heger Security. Trotz logistischer Herausforderungen im Vorfeld zeigte sich die Veranstaltung vor Ort bestens strukturiert.
Bad Salzungen Karat füllt die Halle auch ohne Werbung
Martin Herbst 26.04.2026 - 12:00 Uhr