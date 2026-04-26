Dass große Namen nicht immer große Werbung brauchen, bewies am Samstagabend die Berliner Rockband Karat eindrucksvoll in der Werner-Seelenbinder-Halle in Bad Salzungen. Rund 900 Gäste sorgten zwischen 20 und 22 Uhr für eine ausverkaufte Kulisse – und das nahezu ohne mediale Vorankündigung. Organisiert wurde das Konzert von MB Concerts gemeinsam mit dem Co-Veranstalter Werramoments, vertreten durch Sebastian Schönfeld und Jan Kunath. Die Absicherung übernahm Heger Security. Trotz logistischer Herausforderungen im Vorfeld zeigte sich die Veranstaltung vor Ort bestens strukturiert.