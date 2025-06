„Das gibt einen schönen Bumms“, sagt der 82-Jährige Kanonensammler mit Blick auf seinen Startschuss für die Festwoche zum 1250-jährigen Stadtjubiläum Bad Salzungens. Diesen soll Karl-Heinz Stehl am Freitag, 13. Juni, gegen 18 Uhr geben, sobald Bürgermeister Klaus Bohl (Freie Wähler) auf dem Marktplatz offiziell die Feierlichkeiten der Salzstadt mit einer Ansprache eröffnet hat. Am Bootsverleih am Ufer des Burgsee wird laut Stadtverwaltungsmitarbeiter Detlef Schulz das Ordnungsamt einen Bereich abgesperrt haben, wo Karl-Heinz Stehl mit seiner „Marlen“ und eventuell eine weitere Kanone feierlich zum Einsatz kommen. Geschossen wird Schulz zufolge „auf den See in Richtung Stadt“. Das sei aus Sicherheitsgründen auf dem Markplatz nicht möglich gewesen. „Im Idealfall“ könnten aber am Burgsee „zwei Böllerschüsse“ mit den zwei Kanonen abgegeben werden.