Immer wieder hatten sich schwere und leichte Unfälle am Hämbacher Kreisverkehr ereignet – seit 2018 ingesamt 32. Der letzte schwere Unfall passierte im Januar, als ein 77-Jähriger während der Fahrt von Bad Salzungen nach Merkers kurz auf sein Navigationsgerät schaute. Dabei stieß er gegen den Außenring der Verkehrsinsel und verlor die Kontrolle. Das Auto kam nach rechts von der Straße ab und prallte gegen die Mauer eines angrenzenden Grundstücks.