Die Festwochen der 1250-Jahrfeier liegen knapp zwei Monate zurück. Ganz abgeschlossen hat man das Festjahr noch nicht. Ein paar Veranstaltungen warten noch auf die Besucher. Dennoch zog Kathleen Heß als Hauptverantwortliche der Jahrfeier im Sozialausschuss eine Zwischenbilanz. Nicht nur, um die Stadträte über den Verlauf zu informieren, sondern vor allem, um zu erfahren, welche Formate wiederholt werden könnten.