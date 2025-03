Photovoltaikanlagen sind auf dem Vormarsch und wichtig zur Gewinnung regenerativer Energie. Auch in Bad Salzungen gibt es im Rathaus viele Anfragen nach möglichen Bereichen, wo größere Freianlagen entstehen könnten. Doch wo lehnt man sie ab, wo lässt man sie zu? Damit die Mitarbeiter in der Stadtverwaltung gleichbehandelnd entscheiden, haben sie nun einen vom Stadtrat beschlossenen Kriterienkatalog in der Hand. Mit diesem Instrument soll die Ansiedlung von PV-Freiflächenanlagen sinnvoll gesteuert werden.