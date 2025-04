Ihren Antrittsbesuch in Bad Salzungen konnte die neue Thüringer Wirtschaftsministerin Colette Boos-John (CDU) mit einer kleinen gesunden Einheit verbinden. Die 55-Jährige hat gerade eine Erkältung hinter sich, da kam der Rundgang durch das Gradierwerk gerade recht. Der leicht solehaltige Atemzug war aber nur Nebensache. Denn hauptsächlich ging es darum, sich von Bad Salzungens Bürgermeister Klaus Bohl (Freie Wähler) in die Themen Kur und Infrastruktur einführen zu lassen. Die Herausforderungen auf diesen Gebieten sind für Bad Salzungen groß. Zum einen ist der städtische Kurbetrieb mit Gradierwerk und Solewelt mit hohen Ausgaben verbunden, zum anderen aber sind die Gewerbesteuereinnahmen im Vergleich zu anderen Städten relativ niedrig. Ein Standortnachteil ist vor allem die schlechte Verkehrsanbindung an die Autobahn.