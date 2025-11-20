Die angehenden Pflegefachfrauen und Pflegefachmänner der 23a haben sich der herausfordernden Thematik von Tod und Sterben gestellt. In der Fachschule für Gesundheitsfachberufe in Bad Salzungen wurde dabei nicht nur die Begegnung mit sterbenden Menschen im Rahmen des Pflegeberufes besprochen, sondern die Schülerinnen und Schüler beschäftigten sich in diesem Rahmen auch intensiv mit dem eigenen Lebensende.