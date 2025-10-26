Zum 30. Mal fand der bundesweite Tag der Bibliotheken statt, mit dem auf die rund 8000 Büchereien in Deutschland und ihre vielfältigen Angebote aufmerksam gemacht werden soll. Auch die Bad Salzunger Stadt- und Kreisbibliothek, 2023 mit dem Thüringer Bibliothekspreis ausgezeichnet, feierte mit: Am Freitagnachmittag gab es für alle Fans von Jane Austen, deren 250. Geburtstag in diesem Jahr begangen wird und deren berühmte Klassiker wie „Emma“ oder „Stolz und Vorurteil“ nach wie vor sehr beliebt sind, eine liebevoll gestaltete Teaparty mit englischem Tee und Gebäck, dazu konnte gespielt und gebastelt werden.