Sabrina Lorenz hat einen angeborenen, lebensverkürzenden Herzfehler und setzt sich als Aktivistin und Autorin für die Rechte von Menschen mit chronischen Erkrankungen ein. Anlässlich des 15-jährigen Bestehens des Kinder- und Jugendhospizdienstes der Regionen Bad Salzungen und Rhön liest sie aus ihrem Buch „Weil Sonnenblumen auch im Winter blühen“. Vorab spricht sie über Lebensfreude trotz Krankheit, gesellschaftliche Vorurteile und die Versorgungslücke für junge Erwachsene.