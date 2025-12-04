„Vor allem die Damen in der Runde freuen sich immer über das Auftreten und die kräftige Stimme von Albrecht.“ Das sagt Annelie König, die über den Sommer und die vorher und nachher angrenzenden Monate das Singen im Gradiergarten leitet.
Albrecht Rüdiger beging im Seniorenpflegezentrum Langenfelder Straße in bester Verfassung seinen 100. Geburtstag. Der Bürgermeister war einst sein Schüler.
