Allerlei lustig gekleidete und lustig sprechende Leute treiben sich am Wochenende in der Bad Salzunger Innenstadt herum. Da gibt es Herold Carolana, den Verkünder oder Suska, die Wahrsagerin. Der Markt und der Kirchplatz sich mit typischen Ständen und Angeboten zurückversetzt ins 13. Jahrhundert. Minnesänger, Gaukler und Kinderbespaßer sind ebenso anzutreffen wie mittelalterliche Bands, ein Theater für Kinder und ein außergewöhnliches Tavernenspiel mit Feuershow. Auch kulinarisch hat man sich mit zwei historischen Tavernen, einem Café Historika, einer Feldbeckerey und einer Fleischbräterey der damaligen Zeit angepasst. Geöffnet hat der Mittelaltermarkt, der am Freitag mit einem Kanonenschuss am Burgsee eröffnet wurde, am Samstag von 12 bis 22 Uhr (Eintritt 10 Euro), sowie am Sonntag von 11 bis 18 Uhr (10 Euro).