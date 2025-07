Der hiesige CDU-Bundestagsabgeordnete Christian Hirte ist als Parlamentarischer Staatssekretär im Verkehrsministerium erneut Mitglied einer schwarz-roten Bundesregierung. Deren Start verlief bekanntermaßen holprig – Stichwort: Kanzlerwahl, Stichwort: Stromsteuer, Stichwort: Wahl neuer Verfassungsrichter. Manche Beobachter wähnen die Regierung schon an einem Punkt, an dem die Ampel an ihrem Ende war.