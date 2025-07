Die Außenfassade der Bad Salzunger Wucke-Schule rief fraglos DDR-Erinnerungen wach, denn sie „strahlte“ in typischer Plattenbaumanier über den Standort am „Rhönblick“. Bis jetzt: Die Arbeiten an der Bildungseinrichtung, die sich nun über ein Jahr ziehen, schreiten weiter voran. Jetzt wurde das Gebäude auch von außen verkleidet (und zusätzlich gedämmt). Derzeit werden laut Kreisverwaltung in den Unterrichtsräumen Fußböden verlegt, Deckenplatten installiert und Malerarbeiten zum Abschluss gebracht. Die Innenarbeiten sollen demnach planmäßig bis Herbst fertiggestellt sein. Für den neu errichteten Aufzug (im Bild Mitte-links) fehle nur noch die Abnahme durch einen Sachverständigen. Bis Oktober sollen denn auch die Fassadenarbeiten abgeschlossen werden. Und: „Zum Ende der Baumaßnahme ist die Gestaltung der Zuwegung im Außenbereich vorgesehen.“ Im Moment werde laut Verwaltung mit Hochdruck daran gearbeitet, dass die Räume ab Januar 2026 wieder nutzbar sind. Bis dahin – und bereits im abgelaufenen Schuljahr – sind und waren die Kinder ersatzweise in Räumen des Berufsbildungszentrums untergebracht.