45 Jahre lang übte er sein Amt aus, vollstreckte in dieser Zeit 22 Mal die Todesstrafe, nahm 38 Auspeitschungen, meist an Dieben, vor und verbrannte in Frauenbreitungen die letzte Hexe Südthüringens: der Scharfrichter Johann Jeremias Glaser aus Wasungen bei Meiningen, der von 1653 bis 1725 lebte. Er war jedoch nicht nur gefürchteter Totmacher und Folterer im Dienste der Obrigkeit, sondern auch Heiler mit medizinischen Grundkenntnissen, ein überaus kluger Geschäftsmann und Ökonom wie auch liebender Vater und Ehemann.