Historischer Umzug, Stadtfest, Ballonglühen, Historienspektakel, Ausstellungen, Aufführungen, Konzerte und vieles mehr: Über 50 Veranstaltungen wurden im Jubiläumsjahr der Stadt Bad Salzungen an 22 Orten angeboten. Und fast immer ohne Eintritt. 531 000 Euro hatte der Stadtrat für die Ausrichtung der 1250-Jahrfeier freigegeben – nicht ohne Auftrag: Dieses Budget sollte bei geplanten Einnahmen von 232 000 Euro nicht überschritten werden. Das Defizit, also der Anteil, den die Stadt zuschießt, sollte nicht mehr als 300 000 Euro betragen. Bei der Fülle an Ideen und Angeboten kein leichtes Unterfangen.