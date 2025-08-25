Zum ersten Handwerkermarkt auf dem Frankenstein hatte die Frankensteingemeinde am Sonntag eingeladen. Nach über einem Jahr Planungszeit waren insgesamt 24 Händler vor Ort. Von Lederwaren über Öle, Blumengestecke, Holzkunst oder Genähtes hatten die Besucher einiges zu bestaunen. Besonders attraktiv für die Händler war, dass keine Standgebühr erhoben wurde. Wer Strom benötigte, konnte diesen gegen einen Obolus erhalten, der dann an den Ambulanten Hospizdienst gespendet wurde. Auch die Latschenflicker aus Tiefenort waren gekommen, um ihr Handwerk zu zeigen. Rund 40 Stunden Arbeitszeit benötigt man für ein Paar Latschen. Von der Pike auf kann man es lernen. Die Damen treffen sich von November bis März einmal in der Woche und freuen sich immer über neugierige Interessierte, da auch dieses Handwerk droht, vergessen zu werden.