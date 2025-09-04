„MitGefühlTrauerN“ – über ihrem Logo, das gewollt Raum für Interpretationen lässt, hat Stefanie Hafenrichter lange gebrütet. So wie sie auch viel Zeit in jede einzelne Trauerrede steckt, die sie für Verstorbene und vor den Hinterbliebenen hält. Für die Bad Salzungerin ist das Neuland. Nicht das Reden vor Publikum an sich, sondern der Umgang mit Menschen, deren Boden gerade unter den Füßen wankt. Denn eigentlich ist Stefanie Hafenrichter ausgebildete Bankkauffrau und Versicherungskauffrau. In ihrem Beruf hat sie 36 Jahre lang gearbeitet. Nun widmet sie sich ihrer Berufung: Trauerbegleiterin, Trauerrednerin und systemischer Coach.