Viel buntes Volk strömte am Samstag zur großen Halloween-Party ins Pressenwerk nach Bad Salzungen. Kostümiert waren fast alle. Vom niedlichen Bunny-Häschen über ein buntes Irgendwas, eine Pestmaske bis zu halloween-gerechten Kostümen war alles vertreten. Viel Kunstblut war im Spiel und das Schminken hat sicher genauso viel Zeit in Anspruch genommen wie die Party selbst. Jede und jeder Kostümierte bekam mit der Eintrittskarte ein „Zombi-Serum“ (ein Gemisch aus Wackelpudding und einem Spritzer Wodka) und schluckte es mehr oder weniger tapfer hinunter. Ehe es zur eigentlichen Party ging, führte der Weg in den Evil Circus durch einen Grusel-Irrgarten mit viel Nebel, Dunkelheit, von oben hängenden Fäden und ein paar Erschreckmomenten.