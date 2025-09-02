Für den Bad Salzunger Bauhof ist das aktuelle Jahr eine Herausforderung. Zum einen, weil dem bevorstehenden Umzug eine Planungs- und Umbauphase vorausgegangen ist. Zum anderen, weil die Mitarbeiter während der 1250-Jahrfeier ordentlich mit angepackt haben. 2100 Arbeitsstunden sind angefallen, davon 615 Überstunden. Und die alltäglichen Bauhofarbeiten mussten natürlich auch erledigt werden.