Ein moppeliger Badegast in einem lustigen rot-weiß gestreiften Badeanzug lächelt Spaziergänger und Autofahrer An der Ecke Silge/Am Solbad an. Der witzige Herr mit dem gezwirbelten Schnauzer und blauem Badetuch ist Teil eines virtuellen Graffiti-Rundgangs, für den man ein wenig Zeit und vor allem ein Smartphone braucht. Wenn man Letztgenanntes an den aufgebrachten QR-Code hält, erfährt man nicht nur etwas zum geschichtlichen Hintergrund dieses Standorts, man kann sich auch an einem Quiz probieren und zum nächsten Graffito navigieren lassen – vor dem Eingangsbereich des Goethepark-Centers.