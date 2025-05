Ute Abel und Andrea Geigengack, die seit 2007 in der Bad Salzunger Innenstadt den Spielwaren- und Geschenkartikel-Laden „Wir spielen“ betreiben, sind sehr heimatverbunden. Und sie haben – wie es in einem Spielzeugladen so ist – mit Bausteinen zu tun. Beide Aspekte miteinander kombiniert, ergibt das Gradierwerk im Mini-Holzbausatz. Geliefert wird es in einer Streichholzschachtel, was wiederum ein witziges und winziges Souvenir ist.