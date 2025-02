Die älteste wurde im 12. Jahrhundert erbaut, die jüngste in den goldenen 1920er Jahren. In der einen lädt eine weithin bekannte Orgel zu Konzerten ein, die andere bietet Radfahrern die Möglichkeit, besondere Momente der Ruhe zu finden: Die Kirchen Bad Salzungens und der Ortsteile sind allesamt einzigartige Bauwerke mit spannender Geschichte, wie der Vortrag „Verborgene Schätze“ in der evangelischen Stadtkirche eindrucksvoll zeigte. Unter diesem Motto stand der Weltgästeführertag 2025, der in Deutschland seit 1999 begangen wird. Der Bundesverband der Gästeführer in Deutschland weist damit auf die wichtige ehrenamtliche Arbeit der qualifizierten Gästeführer hin, erläuterte Constanze Herklotz, Mitarbeiterin der Bad Salzunger Tourist-Information, in ihrer Begrüßungsrede. Gudrun Bergmann, Ulrika Brandt, Ullrich Fiedler, Heinz Fork, Annelie König, Elke Nager, Jan Otto, Iris Srp und Sabine Wenzel beeindruckten die Zuhörer in der Stadtkirche mit ihrer Leidenschaft für die Geschichte des Ortes und ihrem spürbaren Engagement, diese lebendig und lehrreich weiterzugeben.