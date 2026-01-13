Schnelles Internet ist für viele Unternehmen, für Schulen und Privathaushalte inzwischen unverzichtbar. Und es hat sich beim Breitbandausbau in den vergangenen Jahren auch viel getan. Doch nicht überall lohnt sich für die Telekommunikationsunternehmen der Glasfaserausbau. Vor allem abseits städtischer Strukturen in ländlich geprägten Ortsteilen mit wenigen Einwohnern gibt es noch so genannte „graue Flecken“.