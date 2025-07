Bad Salzungen: Gelebte Partnerschaft

In den nächsten zwei Tagen erlebte die Delegation ein intensives Programm. Es begann mit einem Ausflug in die Puszta, bei dem die Csikós, traditionelle Pferdehüter, sowie Schäfer der Rackas, der letzten europäischen Schafrasse mit geschraubten Hörnern, bei ihrer Arbeit beobachtet werden konnten. „Dass der Bürgermeister höchstpersönlich jedem ein Gläschen Palinka einschenkte, war eine spaßige Anekdote“, so Hardy Herbert. Das abendliche Zusammentreffen mit den anderen Delegierten und Stadträten von Mezőkövesd fand im Freizeitpark statt. Anlässlich des 40-jährigen Gründungsjubiläums spielte das 100-köpfige Zigeunerorchester auf und zeigte musikalische Fähigkeiten, die ihresgleichen suchen. Tags darauf fand in der St.-Ladislaus-Kirche eine Messe zum Gedenken an König Matthias Rex statt. Dieser hatte dem Ort im Jahr 1464 das Marktrecht verliehen.