Die Zuwendungen kommen ganz unterschiedlichen Vorhaben zugute. So kann sich die Jugendfeuerwehr über 100 Euro freuen. Damit sollen Pager angeschafft werden, die für die Übungen der jungen Feuerwehrleute benötigt werden. Der Heimat- und Dorfverein Springen erhielt einen Verkehrsaufsteller im Wert von knapp 100 Euro. Mit dem Schild „Achtung Kinder!“ soll im Ort für mehr Aufmerksamkeit und Sicherheit im Verkehr gesorgt werden.