Bad Salzungen: Geldregen für Sport und Kultur

Im Landratsamt in Bad Salzungen hat Landrat Michael Brodführer am Montag einen Teil der Fördermittelbescheide an Vereine und Kommunen aus dem Wartburgkreis übergeben. Mit den bewilligten Zuwendungen unterstützt der Wartburgkreis sowohl wichtige Investitionen in die Sportinfrastruktur als auch kulturelle Projekte mit regionaler Strahlkraft, so Jenniffer Schellenberg, Sprecherin im Landratsamt. „Es ist wichtig, dass der Wartburgkreis dieses Engagement unterstützt. Viele Projekte leben von großem Enthusiasmus, von Herzblut und von unzähligen ehrenamtlich geleisteten Stunden. Oft braucht es daneben aber auch finanzielle Unterstützung, damit Vorhaben überhaupt umgesetzt werden können. Mit dieser Förderung wollen wir Wertschätzung ausdrücken und zugleich dazu beitragen, Traditionen, Kultur, sportliches Leben und den Zusammenhalt in unserer Region zu bewahren und an die junge Generation weiterzugeben“, sagte Landrat Michael Brodführer.