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Bad Salzungen Geldregen für Sport und Kultur

Wartburgkreis-Landrat Michael Brodführer hat jetzt Fördermittelbescheide für Sport und Kultur an Vereine und Kommunen überreicht.

Bad Salzungen: Geldregen für Sport und Kultur
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Kulturakteure von verschiedenen Vereinen konnten in Bad Salzungen Fördermittelbescheide von Landrat Michael Brodführer (links) entgegennehmen. Foto: Wartburgkreis

Im Landratsamt in Bad Salzungen hat Landrat Michael Brodführer am Montag einen Teil der Fördermittelbescheide an Vereine und Kommunen aus dem Wartburgkreis übergeben. Mit den bewilligten Zuwendungen unterstützt der Wartburgkreis sowohl wichtige Investitionen in die Sportinfrastruktur als auch kulturelle Projekte mit regionaler Strahlkraft, so Jenniffer Schellenberg, Sprecherin im Landratsamt. „Es ist wichtig, dass der Wartburgkreis dieses Engagement unterstützt. Viele Projekte leben von großem Enthusiasmus, von Herzblut und von unzähligen ehrenamtlich geleisteten Stunden. Oft braucht es daneben aber auch finanzielle Unterstützung, damit Vorhaben überhaupt umgesetzt werden können. Mit dieser Förderung wollen wir Wertschätzung ausdrücken und zugleich dazu beitragen, Traditionen, Kultur, sportliches Leben und den Zusammenhalt in unserer Region zu bewahren und an die junge Generation weiterzugeben“, sagte Landrat Michael Brodführer.

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Im Bereich der Kulturförderung profitieren unter anderem der Förderverein zur Erhaltung der Klosterkirche in Vacha mit den „Musiksommernächten 2026“, der Kultur- und Geschichtsverein Stadtlengsfeld mit den „Stadtlengsfelder Sommerkonzerten“, der Rhöner Holzbildhauer-Verein mit dem „25. Rhöner Bildhauersymposium Empfertshausen“, der Verein Basaltbeben mit dem „Basaltbeben Rockfestival“, der Förderverein Altenstein mit dem Projekt „200. Geburtstag Herzog Georg II. – Brahmsfest & Parkfest“ sowie der Bad Salzunger Kulturverein mit den „Jazznächten 2026“ und dem „Kultursommer 2026“.

Fördermittel gingen auch an Sportvereine und Kommunen. Foto: Wartburgkreis

Auch im Bereich der Sportförderung werden wichtige Vorhaben im Kreisgebiet unterstützt. Fördermittel erhalten der WSV 1907 Steinbach für die Sanierung der Mauer zur Schanze und den Bau einer Kunststoffloipe, die Schützengesellschaft Barchfeld/Werra 1886 für die Sanierung des oberen Kugelfanges der 25-Meter-Schießsportanlage, die Krayenberggemeinde für die Sanierung des Fußbodens der Sporthalle Dorndorf sowie der Schützenverein 1850 Stadtlengsfeld/Weilar für Wärmedämmung und Außenanstrich des Schützenhauses in Stadtlengsfeld.

250.000 Euro für den Sport

Für die Sportförderung stehen im Haushaltsjahr insgesamt 250.000 Euro für Baumaßnahmen an Sportstätten der Städte, Gemeinden und Vereine sowie für die Beschaffung von mehrjährig nutzbaren Sportgeräten zur Verfügung. Weitere 75.000 Euro sind für die Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit und der Aus- und Weiterbildung, für Sportveranstaltungen und Vereinsjubiläen sowie für den Kinder- und Jugendsport vorgesehen.

Für Baumaßnahmen in der Sportförderung ist die Förderphase für das Jahr 2026 bereits abgeschlossen. Projekte für die Förderperiode 2027 müssen bis spätestens 31. Juli beim Wartburgkreis angemeldet werden. Darüber hinaus können in der Sportförderung für das Förderjahr 2026 noch bis 31. Juli Anträge eingereicht werden.

Entscheidung über 13 Anträge

Im Bereich der Kunst- und Kulturförderung wurden bisher 13 Anträge im Ausschuss für Schule, Kultur und Sport beraten und im Anschluss beschieden. Insgesamt stehen 95.000 Euro an Fördermitteln bereit. Die Antragsfrist läuft noch bis zum 31. Juli.

Im neuen Ehrenamtsbüro des Landratsamtes Wartburgkreis werden verschiedene freiwillige Leistungen gebündelt. Dazu gehören die Sportförderung, die Kunst- und Kulturförderung, die Förderung der kreislichen Bibliotheken sowie die Ehrenamtsförderung. Stephanie Schulz, Sachbearbeiterin Ehrenamtsmanagement, bietet hierzu nach Terminvereinbarung Beratungsgespräche an. Telefonische Anfragen können gerichtet werden an (03695) 61 51 11 oder per E-Mail an ehrenamt@wartburgkreis.de.

Informationen zu den Förderrichtlinien und Antragsformularen sind abrufbar unter

www.wartburgkreis.de