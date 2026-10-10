Das Kellerduell der Staffel 3 der Fußball-Landesklasse ist ohne Sieger geblieben. Der gastgebende Tabellenletzte SV Wacker 04 Bad Salzungen und der Vorletzte FC 02 Barchfeld trennten sich am Samstag in einer umkämpften Partie vor 200 Zuschauern mit einem 2:2-Unentschieden. Mehrere Zuschauer bezeichneten das, was sie bei diesem Nachbarschaftsderby im Bad Salzunger Stadion geboten bekamen, als „Abstiegskrampf“. Absteigen wollen aber beide Mannschaften trotz ihrer Platzierungen in der untersten Tabellenregion nicht, da verkrampft man eben mitunter in einem solch wichtigen Spiel, das trotz zweier sehenswerter Treffer nicht von technischen Feinheiten geprägt war.