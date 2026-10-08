Der Letzte empfängt den Vorletzten der Tabelle der Staffel 3 der Fußball-Landesklasse – schon wegen dieser Konstellation ist dieses Spiel am Samstag, 15 Uhr, keines wie jedes andere. Denn klar ist: Im Kampf gegen den Abstieg benötigen der gastgebende SV Wacker 04 Bad Salzungen und der FC 02 Barchfeld trotz des Aufwärtstrends der vergangenen Wochen dringend Punkte. Dazu kommt die regionale Nähe bei diesem Nachbarschaftsderby, das allein deshalb eine gewisse Brisanz hat – und außerdem eine gute Zuschauerresonanz erwarten lässt, die sonst im Bad Salzunger Stadion Seltenheitswert besitzt.