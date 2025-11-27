Es dauert zwar noch gut ein Jahr, aber man kann sich jetzt schon Karten sichern: Die Amigos geben am 28. November 2026 ein Konzert in Bad Salzungen – vielleicht eine der letzten Möglichkeiten, die Schlagerlegenden in der Nähe live zu erleben. „Die Amigos planen aufzuhören, spätestens in 2027“, hat Jan Kunath gehört. Der Moderator und Eventmanager kennt sich in der Musikszene gut aus, hat er doch schon zahlreiche Konzerte organisiert und zu dem ein oder anderen Künstler auch durch seine TV-Formate einen guten Draht. Gemeinsam mit Sebastian Schönfeld aus Bad Salzungen will er seine Konzertangebote in der Region ausbauen. Dafür haben die beiden, die über den Fußball zusammengefunden haben, „werra-moments“ gegründet.