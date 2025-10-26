Nach einem Kellereinbruch im Wohngebiet „An den Beeten“ in Bad Salzungen sucht die Polizei Zeugen. Nach Angaben vom Sonntag kam es zu der Straftat bereits Ende vergangener Woche: Demnach waren bislang Unbekannte im Zeitraum zwischen Donnerstag, 16 Uhr, und Freitag, 18 Uhr, in einen Keller in der Otto-Grotewohl-Straße 12 eingedrungen. Sie zerstörten das Vorhängeschloss der Tür und entwendeten Werkzeug im Wert von 1500 Euro. Dabei handelt es sich um eine Kappsäge, eine Stichsäge, einen Elektrohobel und einen Benzingenerator.