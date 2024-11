>

Zur Gedenkfeier am Kriegerdenkmal im Bad Salzunger Rathenaupark kamen rund 80 Vertreter aller Parteien, vieler Vereine und Institutionen und Bürger der Stadt – auch Bad Salzungens Bürgermeister Klaus Bohl (Freie Wähler, r.) und Jan Cihar, Standortältester der Werratalkaserne. Der Oberstleutnant erinnerte nicht nur an die Weltkriegsopfer, sondern auch an die drei Soldaten der Werratalkaserne, die im Afghanistaneinsatz gefallen sind. (Foto: Heiko Matz)