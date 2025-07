Dieses Jahr steht ganz im Zeichen der 1250-Jahrfeier Bad Salzungens. Anlass für die Asklepios-Kliniken als Veranstalter des Seefestes, den ersten 1250 Gästen am Seefest-Freitag (15. August) freien Eintritt zu gewähren. Sie können sich auf eine Sommer-Disco-Party mit DJ Nicktastic, Karim M. und Crome freuen. Mit den besten Hits der letzten Jahrzehnte wird für ausgelassene Stimmung gesorgt. In Erwägung hatte Antje Merbitz, Referentin der Geschäftsführung und zuständig für Kommunikation und Marketing, in deren Händen die Seefest-Organisation liegt, auch ein großes Konzert. Wegen der örtlichen Gegebenheiten und der erhöhten Sicherheitsanforderungen hat man sich für das Altbewährte entschieden.