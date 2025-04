Es gibt sie seit über 20 Jahren und jetzt auch mit einer eigenen Geschäftsstelle: die Freien Wähler in Bad Salzungen. Der Verein engagiert sich kommunalpolitisch und stellt seit knapp 19 Jahren den Bürgermeister der Kur- und Kreisstadt. Bislang traf man sich in verschiedenen Lokalitäten wie „Green Horse“, Haunscher Hof oder Café Bein (später „Bella Vista“). „Das war mehr Wanderzirkus, eine richtige Heimat hatten wir nicht“, erklärt Bürgermeister und Freie-Wähler-Mitglied Klaus Bohl. Hinzu kam der durch die Fusion vergrößerte Stadtbereich. „Mit den vielen Ortsteilen und Aufgaben war es ohne festen Anlaufpunkt nicht mehr händelbar“, so Bohl. Weshalb man sich entschloss, ein Ladenlokal in der Ratsstraße anzumieten. Es soll kein täglich besetztes Büro sein, sondern eine Geschäftsstelle, die man sporadisch für Veranstaltungen, Treffen und Versammlungen nutzen möchte.