Eine 41-jährige Frau meldete sich Mittwochabend bei der Polizeiinspektion Bad Salzungen und teilte mit, dass eine Gruppe von mehreren Jugendlichen in ihrer Nähe mit einem pistolenähnlichen Gegenstand hantiert habe, als sie nachmittags gegen 16.40 Uhr an der Bushaltestelle in der Bahnhofstraße wartete. Ihren Angaben nach schoss eine der Personen einer anderen ans Bein. Plötzlich bemerkte die Frau selbst einen Schmerz am Hinterkopf und stellte fest, dass auch sie getroffen worden war. Sie sprach die Jugendlichen an, die sich daraufhin schnell in Richtung eines Einkaufs-Centers entfernten.