„Zimmerbrand mit Person in Gefahr“ war das Stichwort unter dem die Freiwilligen Feuerwehren Stadtmitte Bad Salzungen und Kaltenborn am Samstagmittag gegen 12 Uhr alarmiert wurden. Beim Eintreffen am Einsatzort im Wohngebiet an den Unteren Beeten stellte sich jedoch heraus, dass es sich um angebranntes Essen handelte, was zu einer starken Rauchentwicklung geführt hatte, berichtete Stadtbrandmeister Jens Barthelmäs auf Nachfrage der Redaktion. So konnten die Feuerwehrleute, nachdem die Küche ordentlich gelüftet worden war, wieder abrücken. Ein Bewohner musste vom Rettungsdienst behandelt werden.