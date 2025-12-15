„Zimmerbrand mit Personen in Gefahr“, lautete der Alarm, der am Sonntagabend bei der Feuerwehr Stadtmitte einging. Der Löschzug mit Drehleiter setzte sich sofort Richtung Wohngebiet „An den Beeten“ in Bewegung. Der Notruf war aus der Clara-Zetkin-Straße gekommen. Nachbarn hatten den ausgelösten Brandmelder sowie Rauch bemerkt. „Vor Ort stellte sich dann schnell heraus, dass der Auslöser angebranntes Essen war“, berichtet Stadtbrandmeister Jörg Krause auf Anfrage der Redaktion.