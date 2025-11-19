Die Bad Salzunger Feuerwehr wurde am Dienstag gleich zu zwei Brandeinsätzen gerufen. Am Nachmittag erreichte die Kameraden der Feuerwehr Stadtmitte ein Alarm „Fahrzeugbrand im Langenfelder Wald“. Hier rückte man aus, um die Feuerwehr Kaltenborn zu unterstützen. Einen Brand gab es nicht. „Vor Ort stellte sich heraus, dass es sich um einen technischen Defekt handelte und das Auto stark qualmte“, berichtet Stadtbrandmeister Jörg Krause. Weil die Kameraden aus Kaltenborn diesen Einsatz alleine bewältigen konnte, konnte die Feuerwehr Stadtmitte wieder zurückfahren.