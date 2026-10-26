Ein junger Mann, der eigentlich ganz gut über seine Rechte beim Online-Kauf Bescheid weiß, ist dennoch in eine Falle getappt. Und aus dieser konnte ihm auch Stephan Sommerlik, Berater der Verbraucherzentrale Thüringen in Bad Salzungen, nicht heraushelfen. Der 24-Jährige müsse „leider Lehrgeld zahlen“, sagt der Jurist. Und weil bei seinen Recherchen zu dem Fall herauskam, dass andere Leute ähnlich schlechte Erfahrungen gemacht haben, schildert der Verbraucherberater, was genau passiert – und was falsch gelaufen ist, um weitere Menschen vor ähnlichen Fehlern zu bewahren.