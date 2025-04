35 Händler und Handwerker werden zum Bad Salzunger Frühlingsmarkt am Sonntag, 4. Mai, erwartet. Zudem laden die Geschäfte am verkaufsoffenen Sonntag ein. HGV-Geschäftsstellenleiterin Kerstin Lindemann und ihre neue Kollegin Janina Stephan haben für die Marktbesucher ein abwechslungsreiches Angebot zusammengestellt. Inspirationen holt sich Kerstin Lindemann regelmäßig bei Besuchen anderer Märkte und spricht Händler und Handwerker gezielt an. Denn man möchte den Frühlingsmarkt mit integrierter Autoschau zu etwas Besonderem machen. Das gelingt in diesem Jahr mit einer bunten Mischung aus neuen Händlern, regionalen Produkten, Kulinarischem und natürlich ganz viel Grün. Der vom Handels- und Gewerbeverein organisierte Frühlingsmarkt ist bekannt dafür, dass sich Interessierte mit Blumen, Beet-, Gemüse- und Balkonpflanzen, Kräutern oder Stauden eindecken können. Es gibt Stände mit frischem Obst und Gemüse, Thüringer Wurstprodukten, Schinken, Eier, Käse, verschiedenen Ölen, Streuobstsäften, Honig und Honigprodukten, Tee, Gewürzen, Bonbons, Korbwaren aller Art, Gartenzubehör und -dekoration, Haushaltswaren, Töpfen, Stahlwaren, Bürsten, Duftkerzen, Geschenkartikeln, kunsthandwerklichen Holzprodukten, Windspielen, Accessoires aus Stoff, Schmuck der Schauwerkstatt Tabarz, selbst genähter Kinderkleidung und vielem mehr.