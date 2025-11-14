Die einen ziehen aus, die anderen ein: Im Verwaltungsgebäude in der Charlottenstraße in Bad Salzungen wechseln die „Mieter“. Der Bauhof hat im Langenfelder Gewerbegebiet eine große Halle mit großem Außenbereich bezogen und so Platz für die Feuerwehr Stadtmitte geschaffen. Die Kameraden leiden schon lange unter Platzmangel. Ein geplanter Anbau an das Feuerwehrgerätehaus mit zwei Stellplätzen für etwas mehr als eine Million Euro konnte mangels Förderung nicht umgesetzt werden. Mit dem Auszug des Bauhofes haben sich nun andere Möglichkeiten ergeben, um für einen größeren und nach Geschlechtern getrennten Umkleide- und Sanitärbereich zu sorgen. Im Februar nächsten Jahres, kündigte Bauamtsleiter Andrew Schäfer in der Einwohnerversammlung an, sollen die Umbauarbeiten beginnen. Rund 390.000 Euro sind für die Herrichtung der Umkleiden eingeplant. Diese Investition muss die Stadt alleine stemmen, eine Förderung gibt es nicht. In weiteren Schritten werden die ehemaligen Bauhofgaragen und andere Räume für die Feuerwehr umfunktioniert. „Diese Investition tut der Feuerwehr gut und würdigt den Einsatz der Kameraden im täglichen Leben“, so Schäfer.