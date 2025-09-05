Seit Jahren steht die Schrottimmobilie, in der einst eine Bowlingbahn betrieben wurde, in der Kritik. Auch wenn sich die Natur die Fläche neben der Werner-Seelenbinder-Halle Stück für Stück zurückerobert, bleibt das Gebäude mit den zerschlagenen Scheiben ein Schandfleck. Die Einflussmöglichkeiten der Stadtverwaltung, hier ordnend einzugreifen, sind gering. Die Immobilie lag in privaten Händen, die nichts aus dem Haus machten. Doch nun ist sie verkauft an einen Investor, der an dieser Stelle einen Rewe-Markt plant.