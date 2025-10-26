Wenn Johanna Weymar träumt, kann daraus ein Großprojekt entstehen. Was 2018 noch wie eine kühne Idee, vielleicht sogar wie ein nächtliches Hirngespinst klang, wird nun Realität: Auf dem Gelände rund um die St.-Wendel-Kapelle in Bad Salzungen entsteht ein Stationäres Hospiz. „Wir schreiben die 539 Jahre alte Geschichte der St.-Wendel-Kapelle und der Stiftung weiter. Zu wissen, dass ein Traum, von dem ich überzeugt bin, in Erfüllung geht, ist für mich ein unglaublich emotionaler Moment“, sagte die Initiatorin.