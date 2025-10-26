Wenn Johanna Weymar träumt, kann daraus ein Großprojekt entstehen. Was 2018 noch wie eine kühne Idee, vielleicht sogar wie ein nächtliches Hirngespinst klang, wird nun Realität: Auf dem Gelände rund um die St.-Wendel-Kapelle in Bad Salzungen entsteht ein Stationäres Hospiz. „Wir schreiben die 539 Jahre alte Geschichte der St.-Wendel-Kapelle und der Stiftung weiter. Zu wissen, dass ein Traum, von dem ich überzeugt bin, in Erfüllung geht, ist für mich ein unglaublich emotionaler Moment“, sagte die Initiatorin.
Bad Salzungen Erster Spatenstich für den Hospizbau
Susann Eberlein 26.10.2025 - 11:00 Uhr