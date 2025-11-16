Was vor 80 Jahren in Bad Salzungen passierte, darf nicht vergessen werden und soll sich nicht wiederholen: Am 31. März 1945 forderte ein Bombenangriff mehr als 20 Todesopfer, erinnerte Bürgermeister Klaus Bohl (Freie Wähler) am Sonntag anlässlich des Volkstrauertages. Doch das ist nur eine Episode aus der dunkelsten Zeit Deutschlands. Am Denkmal für Opfer von Krieg und Gewaltherrschaft im Rathenaupark in Bad Salzungen wohnten am Sonntag zahlreiche Bürger, Vertreter von Vereinen, Parteien, Institutionen, Organisationen und der Bundeswehr der Gedenkveranstaltung anlässlich des Volkstrauertages bei.