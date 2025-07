Es war eine Partynacht, die viele wohl nicht so schnell vergessen werden: Am Samstag verwandelte sich das Areal um die Burgruine Frankenstein bei Kloster in eine pulsierende Tanzfläche unter freiem Himmel. Rund 600 Besucher waren der Einladung des Veranstalters „Tanzen verbindet“ gefolgt – und was sie auf dem Bad Salzunger Hausberg erlebten, war kein alltägliches Techno-Event.