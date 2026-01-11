Nach dem spektakulären Einbruch mit Millionen-Beute in einer Sparkasse in Gelsenkirchen (Nordrhein-Westfalen) Ende 2025 haben offensichtlich Trittbrettfahrer versucht, die Ereignisse für betrügerische Anrufe auszunutzen. Es komme im ganzen Stadtgebiet vermehrt zu Betrugsversuchen am Telefon, warnte die Polizei Ende vergangener Woche. Unbekannte gäben sich als Bankmitarbeiter oder Polizisten aus und fragten unter Hinweis auf den Einbruch, ob Menschen Wertgegenstände oder Bargeld zu Hause hätten. Teils versuchten sie dabei, an persönliche Daten zu kommen.